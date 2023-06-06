В Нижегородской области два человека погибли после отравления напитком "Мистер сидр"

Всего на территории региона зафиксировали шесть случаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Шесть человек отравились в Нижегородской области напитком "Мистер сидр", двое из них умерли, сообщает во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Всего на территории области зарегистрированы шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных", - говорится в сообщении.

В управлении призвали не употреблять напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств. При выявлении данного товара в торговой сети Роспотребнадзор просит незамедлительно сообщать об этом в управление.