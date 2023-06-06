В Челябинской области выявили продажу сидра, которым отравились жители Приволжья

Как сообщил Минсельхоз региона, идет изъятие продукции

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Напиток "Мистер сидр", которым массово отравились жители Приволжья, был выявлен в нескольких точках продажи в Челябинской области. Идет изъятие продукции, сообщили ТАСС в пресс-центре Минсельхоза Челябинской области.

"Выявлено несколько точек по Челябинской области. Шесть индивидуальных предпринимателей и одно общество с ограниченной ответственностью. Сейчас изъятие идет", - сказали в пресс-центре.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству сельского хозяйства региона совместно с надзорными органами выявить точки реализации напитка "Мистер сидр" в регионе, снять его с продажи.