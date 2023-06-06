В Дагестане из-за схода селевых потоков закрыли автотрассу через Харибский перевал

В настоящее время ведутся работы по расчистке

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Харибскский перевал в горах Дагестана закрыт из-за схода селевых потоков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Гумбетовского района.

"Выпадение сильных ливней с градом привело к частичному ограничению автомобильного движения в Гумбетовском районе. Из-за схода селевых потоков республиканская дорога, ведущая через высокогорный Харибский перевал, закрыта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от селевых масс. "Для освобождения дорог от селей привлечено несколько единиц техники. Призываем водителей не ехать через Харибский перевал до открытия дороги и нормализации ситуации, беречь здоровье и жизни людей", - добавили в администрации.

Высота Харибского перевала составляет более 2,5 тыс. м над уровнем моря. Гора находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух. Через Харибский перевал проходит маршрут, по которому перегоняют мелкий рогатый скот на пастбища земель отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга.