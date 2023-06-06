Эксперт: прорыв на Каховской ГЭС не окажет сильного влияния на линию обороны сил РФ

При этом часть укреплений "придется передвинуть", отметил полковник Виталий Киселев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Прорыв и неконтролируемый сброс воды на Каховской ГЭС не смогут критично повлиять на линию обороны российских сил в регионе, хотя часть укреплений "придется передвинуть". Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

"Наши ребята, специалисты, предусматривали ранее, что не только Каховское, но и Киевское и еще какие-то водохранилища для провокации будут подорваны. Наши войска предусмотрительно рассматривали этот вопрос. <...> Касательно изменения ландшафта наших оборонных укреплений. Да, в некоторой степени их придется передвинуть. Это не критично", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он добавил, что возможно командование украинских войск рассчитывает понизить уровень воды в Каховском водохранилище, чтобы попытаться начать наступательные действия. "Не критично и то, что противник в этом направлении будет наступать. Понизить уровень воды и дальше вести наступательные действия через водохранилище - для них это сложно. Диверсионными группами да, но не более того", - отметил Киселев. Он уточнил, что участки, где возможны попытки прорыва украинских войск, были заранее определены.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Идет обрушение пролетов ГЭС.