В Дагестане без света остались жители 25 населенных пунктов из-за непогоды

Без электричества остались жители Левашинского, Новолакского, Сергокалинского, Хасавюртовского и Акушинского районов

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Жители пяти населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных прошедшими ливнями. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"По докладам Единой дежурной диспетчерской службы на 08:00 мск, аварийные отключения электроэнергии [зафиксированы] в 25 населенных пунктах 5 муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества остались жители Левашинского, Новолакского, Сергокалинского, Хасавюртовского и Акушинского районов.

Ранее в ведомстве сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом, были размыты сельские дороги в горах региона, повреждены крыши домов и социальных учреждений.

По данным синоптиков, 6 июня в предгорных и горных районах республики прогнозируют переменную облачность и осадки в виде дождя.