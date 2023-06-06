Сальдо: после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется крупная эвакуация

Ври губернатора Херсонской области сообщил, что из-за разрушения станции смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Эвакуация большого числа людей не потребуется в Херсонской области после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Об этом во вторник заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал он в Telegram-канале.

Разрушение станции привело к смыву сельскохозяйственных полей вдоль Днепра, отметил врио губернатора.

"Смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура", - сообщил он.

Сальдо также сообщил, что происшествие привело к стоку по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает силам РФ защитить левобережье.

"Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление - нанес ракетный удар по Каховской ГЭС. Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье", - написал Сальдо.