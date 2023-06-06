В регионах Сибири организовали мониторинг для выявления в продаже суррогатного сидра

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей округа незамедлительно сообщать о продаже продукции "Мистер сидр" при обнаружении такого товара в местах торговли

ТАСС, 6 июня. Суррогатный сидр торговой марки "Мистер сидр", от отравления которым в Приволжье умерли более 20 человек, в регионах Сибири пока не обнаружен, ведется мониторинг для выявления опасной продукции. Об этом сообщили ТАСС в региональных управлениях Роспотребнадзора.

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции, проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного товара. Организован мониторинг торговых сетей на предмет наличия данной продукции в продаже. При обнаружении данная продукция будет изъята из оборота", - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Аналогичная работа проводится и в других регионах Сибири. В управлении Роспотребнадзора по Омской области ТАСС сообщили, что на данный момент в регионе нет пострадавших от употребления суррогатного сидра. В Красноярском крае случаи его продажи не выявлены, сообщил во вторник в своем телеграм-канале руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев. "По предварительной информации, данная продукция не поступала на прилавки нашего субъекта", - написал он. В Республике Хакасия ее также на данный момент не обнаружено, ведется мониторинг. "Установлено оперативное взаимодействие с медицинскими организациями республики с целью незамедлительного информирования в случае поступления пациентов с признаками алкогольного отравления", - сообщили ТАСС в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства призывают жителей Сибири незамедлительно сообщать о продаже продукции "Мистер сидр" при обнаружении такого товара в местах торговли.