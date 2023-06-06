Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве в ночь на вторник

В администрациях города и области заявляли о работе систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов произошло в Киеве в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"В начале четвертого утра были взрывы, сирена тревоги звучала за полчаса до этого. Взрывов было несколько сильных, один очень мощный, волна ощущалась и в центральных районах", - рассказал один из них.

Ночью украинское агентство УНИАН сообщало, что в Киеве произошли взрывы. В администрациях Киева и Киевской области заявляли о работе систем противовоздушной обороны. Воздушная тревога действовала по всей Украине.