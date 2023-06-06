В Новой Каховке заявили о подтоплении прибрежных зон в Херсоне

В самом городе воды пока нет, сообщила пресс-служба администрации

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Подтопление прибрежных зон началось в Херсоне после ЧП на Каховской ГЭС, в самом городе воды пока нет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба администрации Новой Каховки.

"Больше угроза для Алёшек, Голой Пристани. Это небольшие городки, расположенные вдоль Днепра. Херсон тоже топит, но только прибрежные зоны, сам город нет", - сообщили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что в Новой Каховке ситуация пока не ухудшается.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.