В ДНР сообщили об обстрелах Макеевки из РСЗО со стороны ВСУ

Подразделения украинской армии выпустили 20 снарядов

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии во вторник два раза за пять минут нанесли по расположенной в ДНР Макеевке удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив в общей сложности 20 снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его сведениям, обстрелы зафиксированы в 11:50 и 11:55 мск. Под огнем оба раза оказывался Червоногвардейский район города. Тип РСЗО не уточняется.