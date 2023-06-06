6 июня, 08:55,
обновлено 6 июня, 09:14
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстрелах Макеевки из РСЗО со стороны ВСУ

Подразделения украинской армии выпустили 20 снарядов

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии во вторник два раза за пять минут нанесли по расположенной в ДНР Макеевке удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив в общей сложности 20 снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его сведениям, обстрелы зафиксированы в 11:50 и 11:55 мск. Под огнем оба раза оказывался Червоногвардейский район города. Тип РСЗО не уточняется. 

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