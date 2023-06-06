6 июня, 08:58,
обновлено 6 июня, 09:35
Военная операция на Украине

В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Причиной стали разрушения на Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Новокаховском городском округе в связи с разрушениями на Каховской ГЭС. Соответствующее распоряжение подписал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - указано в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Распоряжением установлен местный уровень реагирования.

Как отмечается в документе, режим ЧС введен для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий разрушений на Каховской ГЭС. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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