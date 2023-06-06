В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС

Причиной стали разрушения на Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Новокаховском городском округе в связи с разрушениями на Каховской ГЭС. Соответствующее распоряжение подписал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - указано в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Распоряжением установлен местный уровень реагирования.

Как отмечается в документе, режим ЧС введен для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий разрушений на Каховской ГЭС.