В Самарской области изъяли более 25 тыс. л алкоголя на производстве сидра

Из оборота изъяли 27 различных наименований алкогольной продукции

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 25 тыс. л алкогольной продукции на месте производства сидра в Самарской области.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

"По месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тыс. л", - отметили в пресс-службе.