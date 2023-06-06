6 июня, 09:00
Массовое отравление сидром в регионах России

В Самарской области изъяли более 25 тыс. л алкоголя на производстве сидра

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Из оборота изъяли 27 различных наименований алкогольной продукции

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 25 тыс. л алкогольной продукции на месте производства сидра в Самарской области.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

"По месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тыс. л", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСамарская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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