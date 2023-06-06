Владельца "Википедии" оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить статью о полку "Азов"

Как отметил представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер, организацию не уведомили должным образом о судебном заседании

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 3 млн рублей за отказ удалить статью об украинском националистическом полку "Азов" (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Роскомнадзор обнаружил на "Википедии" статью об "Азове" и потребовал ее удалить. Этого сделано не было, и регулятор составил в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, а потом передал его в суд.

Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер требовал прекратить дело об административном правонарушении в отношении этой организации. Он отметил, что организацию не уведомили должным образом о судебном заседании. По словам Ганзера, организацию нельзя привлекать на территории РФ к административной ответственности, так как компания зарегистрирована в США.

В феврале этого года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года тот же судебный участок оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале "Википедии" остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation маркируется в поисковых системах как нарушитель российского законодательства.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.