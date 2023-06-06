В 30 поселениях Омской области из-за аномальной жары ограничили водоснабжение

Органичения затронули более 70 тыс. человек

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Значительный рост потребления воды из-за аномально жаркой погоды в Омской области, где зарегистрирован рекорд по температуре за последние 68 лет, стал причиной ограничения водоснабжения в 30 населенных пунктах в 7 районах региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

"Разбор воды из-за аномальной жары вырос на 50-70%, из-за этого объем запасов воды в резервуарах снизился до минимума. В связи с этим разработан график подачи воды, в случае необходимости будет организован подвоз чистой воды", - рассказали в пресс-службе.

Ограничение водоснабжения затронуло 30 поселений в 8 муниципалитетах, включая 7 райцентров, где проживают более 70 тыс. человек. Среди них Исилькульский, Москаленский, Марьяновский, Любинский, Называевский, Одесский и Шербакульский районы.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС ТАСС сообщили, что в Омске уже второй день подряд фиксируются температурные рекорды. Так, 4 июня температура повышалась до 35,5 градуса, предыдущий рекорд в 34,8 градусов был зарегистрирован в этот день в 2004 году. 5 июня был зарегистрирован очередной рекорд в +36,3 градуса. До этого максимально высокая температура была зарегистрировано в 1955 году, воздух прогрелся +33,8 градуса. По прогнозу синоптиков, прохладная погода придет в Омскую область 8 июня.