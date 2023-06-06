6 июня, 09:11,
обновлено 6 июня, 09:48
Массовое отравление сидром в регионах России

В Чувашии выявили первый случай отравления суррогатным сидром

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Пострадавшему оказывается медицинская помощь

ТАСС, 6 июня. Первый пострадавший в результате отравления суррогатным сидром выявлен в Чувашии.

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Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике.

"Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении. 

Должностные лица управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего. "Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота", - говорится в сообщении ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике призывает жителей не употреблять пивной напиток "Мистер сидр" до выяснения всех обстоятельств. 

Теги:
РоссияЧувашияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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