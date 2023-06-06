6 июня, 09:37

Самолет Air India из Дели в Сан-Франциско незапланированно сел в Магадане

Неисправность была в правом двигателе, осуществляется оценка состояния самолета

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, совершил незапланированную посадку в Магадане из-за неисправности. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту Магадана.

"Авиакомпания Air India Limited, рейс AIC173 Дели - Сан-Франциско, самолет Вoeing 777. Из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол), посадка в 11:35 благополучно", - сообщил он.

В пресс-службе Росавиации (ФАВТ) отметили, что неисправность была в правом двигателе, сейчас осуществляется оценка состояния самолета. В случае необходимости Росавиация готова оперативно предоставить разрешение индийской авиакомпании на прибытие дополнительную резервного воздушного судна, отметили в ФАВТ.

На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.

"Авиадиспетчерами региональных центров Госкорпорации по организации воздушного движения и аэропортовыми службами были предприняты все необходимые меры для безопасного обеспечения данного рейса. В настоящее время пограничными, таможенными и региональными властями решается вопрос пребывания и размещения пассажиров", - говорится в сообщении Росавиации. 

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