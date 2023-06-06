В Подмосковье не выявили случаев оборота продукции напитков "Мистер сидр"

Места, где продают алкогольную продукцию, проинформировали о необходимости изъятия из оборота опасного продукта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало в регионе проверку по выявлению потенциальной опасной алкогольной продукции под торговым наименованием "Мистер сидр", в настоящий момент она в обороте не выявлена. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в настоящее время на территории Московской области проводятся мероприятия по выявлению в обороте потенциально опасной продукции и пресечению ее реализации. На настоящий момент указанная продукция в обороте не выявлена", - говорится в распространенном сообщении.

В тексте отмечается, что места, где продают алкогольную продукцию, проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного продукта.

Также жителей региона призвали не употреблять продукцию под вышеупомянутым названием до выяснения всех обстоятельств. "При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в управление Роспотребнадзора по Московской области по телефону горячей линии управления 8-800-100-50-14", - добавили в пресс-службе.