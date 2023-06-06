6 июня, 09:18,
обновлено 6 июня, 09:53

Максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь 12,5 м

В настоящее время она поднялась до 10-11 м, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 12,5 м может достичь максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС, в настоящее время вода поднялась до 10-11 м. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, комментируя ситуацию после ЧП на станции.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Сейчас между 10 м и 11 м поднялась вода. Максимальный уровень поднятия воды может быть где-то 12,5 м", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

На данный момент, по словам Леонтьева, 14 населенных пунктов региона подтоплены. "Вода, по прогнозам специалистов, сойдет в течение 72 часов", - уточнил он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация