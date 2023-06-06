Максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь 12,5 м

В настоящее время она поднялась до 10-11 м, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 12,5 м может достичь максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС, в настоящее время вода поднялась до 10-11 м. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, комментируя ситуацию после ЧП на станции.

"Сейчас между 10 м и 11 м поднялась вода. Максимальный уровень поднятия воды может быть где-то 12,5 м", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

На данный момент, по словам Леонтьева, 14 населенных пунктов региона подтоплены. "Вода, по прогнозам специалистов, сойдет в течение 72 часов", - уточнил он.