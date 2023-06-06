Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии рисков для ЗАЭС после разрушений на Каховской ГЭС

При этом, по словам Рафаэля Гросси, уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения станции, серьезно упал

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Рисков для безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС нет. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Согласно нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет", - отметил он.

Уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС, сообщил Гросси. По его словам, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на станции нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

"Отсутствие воды для охлаждения <...> в течение длительного времени может привести к <...> выходу из строя аварийных дизельных генераторов <...>. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности электростанции нет", - говорится в заявлении Гросси.

Если уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать, заявил Гросси. "Уровень воды в резервуаре в 08:00 [мск] составлял 16,4 м. Если он упадет ниже 12,7 м, ее уже нельзя будет закачать", - сообщил он.

Глава МАГАТЭ заявил, что у ЗАЭС есть ряд альтернативных источников воды для охлаждения. "Есть несколько альтернативных источников воды. Главный из них - большой пруд-охладитель рядом с территорией <...>, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев", - указывается в заявлении Гросси.