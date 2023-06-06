СК предъявил обвинение подростку за поджог сверстника на детской площадке в Москве

У пострадавшего ожоги третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 14-летнему подростку, который облил горючей жидкостью и поджег сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГСУ СК столицы.

"Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему 2008 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СК сообщили, что специалисты осмотрели место происшествия, изъяли канистру с жидкостью, а также обгоревшую одежду и ее фрагменты. "Допрошены в качестве свидетелей очевидцы из ближайших к детской площадке домов, которые находились дома и, услышав крики, вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.

Также в орган дознания направлено поручение на установление и изъятие видеозаписей с камер видеонаблюдения, установление круга общения, сбор характеризующих материалов и установление иных очевидцев произошедшего. "Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - добавили в СК.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его.