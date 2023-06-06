6 июня, 09:25,
обновлено 6 июня, 09:56

Карчаа заявил, что вода в бассейнах ЗАЭС не используется для охлаждения реакторов

По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", "эта вода является частью замкнутого контура"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Очень часто люди <...> пытаются связывать бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива с охлаждением ядерного реактора. Вода, находящаяся в этих бассейнах, не используется для охлаждения ядерного реактора. Это часть системы охлаждения, не более того. Эта вода является частью замкнутого контура. Никакой связи с Каховским водохранилищем у этих бассейнов нет", - сказал он во вторник в эфире Первого канала. 

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