Карчаа заявил, что вода в бассейнах ЗАЭС не используется для охлаждения реакторов

По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", "эта вода является частью замкнутого контура"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Очень часто люди <...> пытаются связывать бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива с охлаждением ядерного реактора. Вода, находящаяся в этих бассейнах, не используется для охлаждения ядерного реактора. Это часть системы охлаждения, не более того. Эта вода является частью замкнутого контура. Никакой связи с Каховским водохранилищем у этих бассейнов нет", - сказал он во вторник в эфире Первого канала.