Полицейская машина перевернулась после столкновения с легковушкой на севере Москвы

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем на Онежской улице в Москве и перевернулась от удара. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня около 10:05 на Онежской улице произошло ДТП: столкновение служебного автомобиля с легковой автомашиной. После столкновения служебный автомобиль совершил опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попал автомобиль транспортной полиции.