Зеленский поручил эвакуировать жителей правобережья Херсонщины из-за угрозы затопления

По данным главы украинской Херсонской военной администрации Александра Прокудина, около 16 тыс. жителей этой части региона находятся в критической зоне

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области, находящихся под угрозой затопления.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - написал он во вторник в Telegram-канале по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщил глава украинской Херсонской военной администрации Александр Прокудин, по состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Отрадокаменка Бериславского района; Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона. В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города. "Мы понимаем, что будут подтоплены еще другие населенные пункты, готовы к этому", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По данным чиновника, около 16 тыс. жителей правобережной части Херсонской области находятся в критической зоне.

Как заявил 6 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 метров. Украинская сторона обвинила в прорыве дамбы РФ.