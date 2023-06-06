В Приамурье стрелявшего в полицейских мужчину осудили на 14 лет лишения свободы

Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в угрозе применения насилия в отношении представителя власти

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Амурский областной суд приговорил 53-летнего жителя Сковородинского района на 14 лет лишения свободы за стрельбу в полицейских, которую он совершил в июне 2022 года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

"Осужден 53-летний житель пгт. Уруша Сковородинского района по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в июне 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не желая получать повестку о вызове на допрос к дознавателю, выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника полиции, попав в кузов служебного автомобиля. Для его задержания в этот же день прибыли сотрудники полиции. Нарушитель направил в одного из них незаряженное охотничье ружье и нажал на спусковой крючок, угрожая применением насилия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать первые три года наказания мужчина будет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение в суде первой инстанции поддержано прокуратурой Амурской области.