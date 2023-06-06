В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку из РСЗО

Подразделения украинской армии выпустили 10 ракет по городу

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии во вторник нанесли удар по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Донецка (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее во вторник украинские войска дважды за пять минут обстреляли из РСЗО Макеевку, выпустив по этому городу в общей сложности 20 снарядов.