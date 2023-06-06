6 июня, 09:39,
обновлено 6 июня, 09:53
Военная операция на Украине

В Белгородской области опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

В оперативном штабе при этом отметили, что участились звонки жителям о диверсантах

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии нескольких вооруженных украинских диверсионных групп на территории региона.

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Об этом сообщили в оперативном штабе области.

"Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности. В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. "Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - добавили в оперштабе. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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