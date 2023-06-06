В Белгородской области опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе

В оперативном штабе при этом отметили, что участились звонки жителям о диверсантах

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии нескольких вооруженных украинских диверсионных групп на территории региона.

Об этом сообщили в оперативном штабе области.

"Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности. В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. "Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - добавили в оперштабе.