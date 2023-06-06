Гособвинение просит 200 часов работ для вице-мэра Новосибирска Скатова по делу о клевете

Прения защиты состоятся 5 июля

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил суд назначить 200 часов обязательных работ вице-мэру Новосибирска Артему Скатову, обвиняемому в клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Рассолов.

"[Обвинение просит наказание в виде] 200 часов обязательных работ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что прения защиты состоятся 5 июля.

На допросе 19 мая Скатов сообщил, что не признает вину в создании статьи о депутате для одного из телеграм-каналов, но отметил, что сведения, представленные в статье, являются достоверными. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступивший в суде 23 мая, рассказал, что не давал своему подчиненному поручений публиковать какие-либо порочащие сведения. Он пояснил, что воспринимает уголовное дело в отношении Скатова как давление на мэрию.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из телеграм-каналов, негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована. Следователи считают, что Скатов обращался к редактору паблика и раньше в силу своей служебной деятельности для размещения постов политического характера. 19 мая в ходе судебного заседания дали показания депутаты горсовета и главный архитектор города, сообщившие о давлении со стороны Савельева и лоббировании им интересов одной из строительных компаний города. По мнению обвиняемого, автор телеграм-канала оговорил его для избежания уголовного преследования.

Скатов курирует в мэрии департамент информационной политики и департамент связи и информатизации.