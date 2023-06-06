6 июня, 10:05,
обновлено 6 июня, 10:35
Военная операция на Украине

Песков заявил, что диверсию на Каховской ГЭС совершила Украина

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что происшествие может повлечь тяжелые последствия для жителей региона и экологии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украина совершила диверсию на Каховской ГЭС, президент РФ Владимир Путин получает доклады по ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал Песков.

По словам Пескова, "эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить".

Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС. Диверсия была совершена по приказу киевских властей - они и должны нести ответственность за случившееся, отметил Песков.

"Мы можем их (обвинения - прим. ТАСС) решительно отвергнуть. Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим", - подчеркнул он, комментируя подобные обвинения в адрес России.

В ответ на вопрос, потребуется ли эвакуация населения, он отметил: "Не знаю. Это нужно сейчас ждать сообщений от местных властей".

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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