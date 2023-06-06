6 июня, 10:19

Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела участников "Азова" до 14 июня

Всем участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 14 июня отложил рассмотрение по существу уголовного дела, фигурантами которого являются 24 участника националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом журналистам сообщили в суде во вторник.

Читайте также
В ДНР к 13 годам лишения свободы приговорили военнослужащих полка "Азов"В ДНР осужден на пожизненное заключение "азовец", застреливший пленного военнослужащего РФ

"Судебное заседание отложено до 14 июня в 12:00 мск", - говорится в сообщении.

Всем участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), каждый из 24 азовцев обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова". 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация