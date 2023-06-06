Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела участников "Азова" до 14 июня

Всем участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 14 июня отложил рассмотрение по существу уголовного дела, фигурантами которого являются 24 участника националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом журналистам сообщили в суде во вторник.

"Судебное заседание отложено до 14 июня в 12:00 мск", - говорится в сообщении.

Всем участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), каждый из 24 азовцев обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова".