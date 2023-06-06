В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и града

Его порывы достигают 25 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Грозы, крупный град и порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Челябинской области 6-7 июня. Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение, сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 6 июня и ночью 7 июня местами в Челябинской области сохраняются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в регионе установилась облачная с прояснениями погода, в большинстве районов кратковременные дожди. Температура воздуха днем может достигнуть +26 градусов.

В Тюменской области также ожидаются опасные погодные явления со второй половины ночи и до конца суток 7 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с и более, в дневные часы - крупный град, сообщили в информационном центре правительства региона.