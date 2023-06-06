В Республике Алтай развернули ПВР в селе Балыкча из-за угрозы подтопления

Жаркая погода на территории республики привела к таянию снегов в горах и подъему уровня воды в реках

ТАСС, 6 июня. Пункт временного размещения на 150 человек развернули в селе Балыкча Республики Алтай, где из-за таяния снега в горах возникла угроза подтопления жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Сложная обстановка может возникнуть в с. Балыкча, где возможно подтопление до 18 приусадебных участков и 18 жилых домов, в которых проживают 85 человек, из них 22 ребенка, а также участков региональной дороги. <…> Создан запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости из расчета на 30 суток. Для граждан подготовлен пункт временного размещения на 150 человек на базе МБОУ "Челушманская СОШ", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, жаркая погода на территории республики привела к таянию снегов в горах и подъему уровня воды в реках. Наиболее активный рост уровня воды наблюдается на реках Катунь и Чулышман.

Оперативная группа главка МЧС направлена в село Балыкча для оценки ситуации и оперативного принятия мер. Сейчас подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.