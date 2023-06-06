Песков не стал комментировать ситуацию с массовым отравлением сидром в регионах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев на тему массового отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.
"Это не является темой нашего конференц-кола и не может являться", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать случившееся.
Говоря о мнении бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, предположившего, что массовое отравление может являться терактом, Песков посоветовал обратиться в ФСБ.