Песков не стал комментировать ситуацию с массовым отравлением сидром в регионах

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "это не является темой конференц-кола и не может являться"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев на тему массового отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.

"Это не является темой нашего конференц-кола и не может являться", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать случившееся.

Говоря о мнении бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, предположившего, что массовое отравление может являться терактом, Песков посоветовал обратиться в ФСБ.