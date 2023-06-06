6 июня, 10:23
Массовое отравление сидром в регионах России

Песков не стал комментировать ситуацию с массовым отравлением сидром в регионах

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "это не является темой конференц-кола и не может являться"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев на тему массового отравления людей суррогатным алкоголем в ряде регионов страны.

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"Это не является темой нашего конференц-кола и не может являться", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать случившееся.

Говоря о мнении бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, предположившего, что массовое отравление может являться терактом, Песков посоветовал обратиться в ФСБ. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМассовое отравление сидром в регионах России
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