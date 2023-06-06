В Брянской области возбудили дело против местного жителя из-за сообщения о минировании

Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД

БРЯНСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Брянской области совместно с полицией выявили жителя региона, сообщившего 31 мая о якобы минировании рынка. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В настоящее время с мужчиной проводятся необходимые следственные действия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Днем 31 мая он позвонил в экстренные службы и сообщил, что городской рынок в Клинцах заминирован. Установлено, что сообщение об акте терроризма является ложным, при этом действия совершены злоумышленником из хулиганских побуждений, добавили в пресс-службе.