В Чувашии из торговой точки изъяли подозрительный алкоголь

Речь идет о городе Алатыре

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура Чувашии начала проверку после отравления, предположительно, сидром в городе Алатыре, из торговой точки изъята спиртосодержащая жидкость. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник надзорным ведомством.

"Прокуратурой Чувашии организована проверка в связи с возможным фактом отравления от употребления спиртосодержащей продукции в г. Алатырь. <…> В настоящее время подозрительная спиртосодержащая жидкость изъята из торговой точки", - отмечается в сообщении прокуратуры республики.

По предварительным данным надзорного ведомства, 6 июня в медицинское учреждение Алатыря был доставлен 19-летний местный житель с признаками отравления спиртосодержащей продукцией. Прокуратура уточняет, что он употреблял этот продукт накануне и приобрел товар в одной из торговых точек в Алатыре.

Ранее во вторник управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило о выявлении в республике одного случая суррогатным сидром в городе Алатыре.

Алатырская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению контролирующими органами законодательства об обороте соответствующей продукции.