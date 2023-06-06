На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения моста

Уровень воды в реке Ус поднялся до отметки 333 см

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ермаковском районе на юге Красноярского края, где есть угроза обрушения моста из-за подъема воды в реке Ус. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Ермаковского района.

"В результате резкого подъема уровня воды на реке Ус до отметки 333 см (при критической 420 см) в селе Верхнеусинское, образовался затор среднего моста смытыми с берега реки древесными остатками. В связи с угрозой обрушения моста и возможным прекращением транспортного обращения с населенным пунктом Нижнеусинское в целях обеспечения безопасности населения <…> введен режим чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

В селе Верхнеусинском проживает около 1 300 человек.