В Дагестане жители 34 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды

Больше всего пострадали села в Тляратинском районе

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Жители 34 населенных пунктов в горах Дагестана остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных ливнями. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 13:00 аварийные отключения электроснабжения в 34 населенных пунктах 6 муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего пострадали села в Тляратинском районе, там без света остаются 18 населенных пунктов. Кроме того, аварийные отключения фиксируют в Дахадаевском, Левашинском, Унцукульском, Хасавюртовском районах и на Бежтинском участке. На месте повреждений ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в ведомстве сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом были размыты сельские дороги в горах региона, повреждены крыши домов и социальных учреждений.

По данным синоптиков, 6 июня в предгорных и горных районах республики прогнозируют переменную облачность и осадки в виде дождя.