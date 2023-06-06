В горах Дагестана селевые потоки заблокировали дороги в четырех районах

Движение транспорта прервано в Гумбетовском, Гунибском, Тляратинском и Цунтинском районах

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Дороги в четырех горных районах Дагестана закрыты из-за схода селей и скальных обвалов, которые вызваны прошедшими накануне сильными дождями. Об этом сообщили журналистам в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В результате прошедших ливневых дождей, на территории Республики Дагестан в период 5-6 июня 2023 года, автомобильные дороги республиканского, межмуниципального и местного значения получили повреждения и разрушения с кратковременной остановкой движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта прервано из-за селевых сносов и скальных обвалов в Гумбетовском, Гунибском, Тляратинском и Цунтинском районах, в том числе на Бежтинском участке.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом, были повреждены крыши домов и социальных учреждений. Из-за стихии, по данным на утро вторника, без электроэнергии остаются жители 25 населенных пунктов региона.