В регионах Поволжья изъяли более 23,2 тыс. л суррогатного "Мистера сидр"

Полиция устанавливает каналы ее распространения

ТАСС, 6 июня. Сотрудники полиции в регионах Поволжья обнаружили и изъяли за два дня более 23 240 л суррогатного пивного напитка марки "Мистер сидр", употребление которого привело к массовым жертвам.

Как сообщили ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, каналы распространения опасного алкоголя устанавливаются.

"Полицейские в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях изъяли в кратчайшие сроки крупные партии этого напитка. "Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 л сидра", - сказала она.

Кроме того, по словам Волк, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили пластиковые кеги общим объемом 810 л и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер сидр". На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейские изъяли почти 14 тыс. л пивного напитка, а в Мордовии - более 250 л.

"По всем перечисленным фактам будут приняты процессуальные решения. Мероприятия по изъятию из незаконного оборота некачественной и фальсифицированной спиртосодержащей продукции продолжаются", - подчеркнула представитель ведомства.

В настоящее время в регионах полицейские продолжают работу по изъятию из оборота опасной для жизни алкогольной продукции. Устанавливаются каналы ее распространения, проверяют транспорт, складские помещения и торговые объекты.