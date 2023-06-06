В прибрежные районы Херсонщины прибыли первые автобусы для эвакуации после ЧП на ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Более 50 автобусов прибыли в Алёшки, Голую Пристань, Новую Каховку для эвакуации жителей в безопасные районы из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Новая Каховка прямо сейчас. Вода прибывает. По поручению врио главы региона Владимира Сальдо на 12:30 мск в прибрежные районы - Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку - прибыли 53 автобуса для эвакуации людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко уточнил, что по мере необходимости транспорт будет еще прибывать. Работают спасатели МЧС, сотрудники администраций, военные.