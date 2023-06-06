6 июня, 11:10

Из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла

Также существует риск утечки еще более 300 тонн, сообщили на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Не менее 150 тонн машинного масла попало в воды Днепра в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС, есть риск утечки еще более 300 тонн. Такую информацию сообщили на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским.

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"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подрыв Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны. 

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