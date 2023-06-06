Суд в Рязанской области удовлетворил прошение об УДО экс-главы ГУЭБиПК МВД Сугробова

Денис Сугробов ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы

ТАСС, 6 июня. Скопинский районный суд Рязанской области принял прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, приговоренного к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство частично. Он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы", - сообщили в суде.

В конце апреля 2017 года Мосгорсуд признал бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ смягчил приговор до 12 лет лишения свободы.

По информации официального представителя СК Светланы Петренко, Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа своих подчиненных. Схема совершения преступлений заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач.