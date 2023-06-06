В Кировской области полиция проверяет места хранения и продажи алкогольной продукции

Полицейские просят сообщать по телефону "02" информацию о наличии в торговых точках напитков "Мистер сидр"

КИРОВ, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кировской области проводят обходы мест хранения и продажи алкогольной продукции после случаев отравления людей продукцией "Мистер сидр" в регионах Поволжья.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по области.

"Сотрудники кировской полиции планомерно осуществляют профилактические обходы торговых организаций, складов, специализирующихся на реализации алкогольной продукции, в том числе пива и слабоалкогольной продукции. Цель - выявление и пресечение возможно находящейся в регионе в продаже и на хранении продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан. Это связано с известными случаями отравления продукцией "Мистер сидр" в других регионах", - говорится в сообщении.

Полицейские просят сообщать по телефону "02" информацию о наличии в торговых точках напитков "Мистер сидр".