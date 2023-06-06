СМИ: в квартире в пригороде Белграда обнаружили мертвыми троих россиян

По предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой, пишет газета Kurir

БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. В пригороде Белграда в своей квартире обнаружена мертвой семья граждан России - муж, жена и девятилетний ребенок. Об этом сообщила во вторник газета Kurir.

По ее данным, полицию вызвали на место происшествия соседи, которые услышали крики в квартире россиян. Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили внутри три трупа. По предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой.

Изданию удалось выяснить, что семья переехала в Сербию в прошлом году. Два месяца назад они приобрели в собственность квартиру в белградском пригороде Панчево. Мужчина был по профессии хирургом, женщина - врачом-педиатром.

Полиция начала расследование происшествия.