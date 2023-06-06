СМИ: протестующие ворвались в здание оргкомитета Олимпиады-2024 в парижском пригороде

Акцию устроили члены профсоюза железнодорожников и работников общественного транспорта Парижа при ведущем профцентре "Всеобщая конфедерация труда", передает телеканал BFM

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Протестующие против пенсионной реформы во Франции ворвались в здание оргкомитета парижских Олимпийских игр 2024 года, расположенное в Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени, северо-восточный пригород Парижа). Об этом во вторник сообщил телеканал BFM.

По его данным, манифестанты размахивают флагами профсоюзов и выкрикивают лозунги против повышения пенсионного возраста и проведения Олимпиады во французской столице.

Акцию устроили члены профсоюза железнодорожников и работников общественного транспорта Парижа при ведущем профцентре "Всеобщая конфедерация труда".

Во вторник по всей Франции проходят демонстрации против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет в рамках пенсионной реформы правительства, которая должна вступить в силу в сентябре.