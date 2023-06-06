6 июня, 11:44

Более 3 тонн напитка "Мистер сидр" выявили в Севастополе

Продукция передана на досудебное хранение

ТАСС, 6 июня. Более 3 тонн напитка "Мистер сидр" производителя "Анди" выявлено в Севастополе, продукция изымается для передачи на досудебное хранение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

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"Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по г. Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди". Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", - говорится в распространенном сообщении.

Мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются. Оборот продукции компании "Анди" ранее был заблокирован в системе ЕГАИС на всей территории России, уточнили в ведомстве.

Росалкогольрегулирование неоднократно указывало на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не проводится, что создает риски использования при производстве метилового спирта.

Более 20 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. По предварительным данным, причиной ЧП стали напитки "Мистер сидр", произведенные в Самаре. 

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