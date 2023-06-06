В Новой Каховке рассчитывают, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достиг пика

По данным главы администрации города Владимира Леонтьева, он превысил отметку в 11 м

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 6 июня. /ТАСС/. Уровень воды на улицах Новой Каховки в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) превысил максимальную отметку в 11 м, власти рассчитывают, что это пиковый уровень. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Вода поднялась на более 11 м. Карты затопления, которые у нас вы видели, абсолютно эти прогнозы сбылись. На 14:25 вода поднялась практически до максимальной отметки и даже чуть выше, это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр, ее искусственно сдерживали, а потом сбрасывали украинские власти. <...> Но все будет хорошо, мы надеемся, что это пиковый уровень", - сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, здание машинного зала Каховской ГЭС оказалось под водой, разрушение продолжается.