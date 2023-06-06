Суд переквалифицировал действия обвиняемого в убийстве и расчленении супруги в Петербурге

С учетом времени содержания под стражей мужчину освободили в зале суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге переквалифицировал действия обвиняемого в убийстве и расчленении своей супруги, как убийство по неосторожности. С учетом времени содержания под стражей мужчину освободили в зале суда, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"При поступлении дела в суд Петушкова вменялась ч. 1 ст. 105 УК РФ, прокурор изменил юридическую квалификацию действий Петушкова на ч. 1 ст. 109 УК РФ на основании п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ. <…> Суд переквалифицировал действия Петушкова на ч. 1 ст. 109 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", - говорится в сообщении.

Прокурор изложил обвинение, согласно которому, Петушков с 22 февраля по 3 марта 2022 года на почве личных неприязненных отношений с К., вызванных длительными бытовыми конфликтами, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий со значительной силой толкнул женщину, отчего она потеряла равновесие и ударилась головой о стену. В результате К. умерла на месте происшествия.

Далее Петушков после причинения К. смерти по неосторожности не позднее 4 мая 2022 года, чтобы избежать ответственности и скрыть следы преступления, вывез тело в Ленобласть, где его расчленил.

"Также прокурором было указано, что согласно ситуационной экспертизе, достоверно определить причину смерти К. по имеющимся данным не представилось возможным из-за отсутствия полноценного исследования трупа (были исследованы обнаруженные отдельные части скелетированного трупа)", - уточнили в пресс-службе.