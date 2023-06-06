Балицкий сообщил о падении уровня воды в Днепре в районе ЗАЭС на 2,5 м

По словам врио губернатора Запорожской области, ожидается, что падение продолжится

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС после прорыва находящейся ниже по течению Каховской ГЭС упал на 2,5 м, ожидается, что его падение продолжится и может дойти до 7 м. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"В настоящий момент уровень воды в районе [Запорожской] атомной станции упал на 2,5 м, но мы ожидаем, что падение будет еще больше. Вероятно, что это будет метров до семи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Власти Запорожской области пока не видят необходимости вводить режим ЧС, сказал Балицкий. "На Запорожскую область это не окажет такого влияния, чтобы мы могли вводить чрезвычайное положение", - сообщил он.

По словам Балицкого, основная угроза была связана с падением уровня воды в Днепре, что могло спровоцировать перебои в работе Запорожской АЭС. "Пообщавшись с руководством атомной станции, пообщавшись с руководителем, мы сегодня сделали вывод, что это не угрожающая ситуация, это допустимый уровень", - отметил он.

Из-за разрушений на Каховской ГЭС ущерб будет нанесен сельскому хозяйству Запорожской области, воды для орошения хватит на 1,5-2 месяца, сказал Балицкий. "Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб. Месяца на полтора нам хватит воды, потому что каналы в перспективе окажутся без воды. <…> До середины августа мы должны быть обеспечены, может, на два месяца хватит, в зависимости от того, какая жаркая будет стоять погода", - заявил врио губернатора.

Каховская ГЭС входит в Днепровский каскад гидроэлектростанций. Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища. Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.