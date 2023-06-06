В ДНР заявили, что подъем воды всерьез не затронет позиции российских сил

По словам советника врио главы республики Яна Гагина, затоплены территории "и на части, которая оккупирована украинскими войсками", и на части, на которой находятся войска РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Днепре из-за разрушений на Каховской ГЭС всерьез не затронет позиции российских сил вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Все, что находится ниже Каховской ГЭС, это линия боевого соприкосновения, она идет по реке. Сейчас все эти территории затоплены: затоплены и на части, которая оккупирована украинскими войсками, и на части, на которой находятся наши войска. Наших военнослужащих по большому счету это всерьез не затронет, не затронет основные позиции, линии обороны на нашем берегу", - сказал он в эфире Первого канала.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС. Он добавил, что диверсия была совершена по приказу киевских властей, которые должны нести ответственность за случившееся.