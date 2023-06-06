Бросившего гранату в квартиру жителя Мариуполя украинского морпеха приговорили к 17 годам

Как сообщили в СКР, в ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый признал свою вину в содеянном и раскаялся

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил во вторник к 17 годам лишения свободы военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Романа Косенко, бросившего гранату в окно одного из домов в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Косенко к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

Установлено, что 19 марта 2022 года Косенко, находясь в частном жилом секторе Мариуполя, с целью убийства и устрашения мирного населения ДНР забросил наступательную гранату в окно одного из жилых домов. В результате взрыва повреждены стены, остекление дома и его ограждение. Находившиеся в доме жильцы не пострадали.

Косенко признан виновным в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ)

В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили, что в ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый признал свою вину в содеянном и раскаялся.